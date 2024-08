Ospite a Tilt, il programma di Enrico Papi, Stefania Orlando si è sfidata con Beppe Vessicchio a colpi di rap e il video del momento ha fatto il giro del web.

Stefania Orlando vs Beppe Vessicchio

Poche ore fa su Italia 1 è andata in onda la quinta puntata di Tilt – Tieni il tempo, il nuovo programma di Enrico Papi che sta tenendo compagnia agli italiani durante le settimane più calde dell’anno. Ad arrivare in studio come ospite è stata così anche Stefania Orlando, che si è messa in gioco fin da subito. Nel corso della trasmissione non sono ovviamente mancate tante risate, tuttavia ad attirare l’attenzione del pubblico e dei social è stato un particolare momento della serata, che ha coinvolto proprio l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 5.

Chi sta seguendo il programma, sa bene che c’è anche anche un gioco intitolato Sfida Rap. I concorrenti delle due squadre hanno così il compito di cantare su delle basi rap con parole assegnate dal disco su basi musicali che ne scandiscono il tempo. Alla fine della prova il pubblico dovrà votare le esibizioni migliori e la squadra che avrà ricevuto più applausi vincerà la manche.

A prendere parte al gioco sono stati dunque Stefania Orlando e Beppe Vessicchio, che si sono scontrati a colpi di rap. Naturalmente la scenetta ha fatto divertire il pubblico e in breve il video del momento ha fatto il giro del web, facendo sorridere tutti i telespettatori e gli utenti sui social.

COS'È QUESTO COSA TRA VESSICCHIO E STEFANIA ORLANDO pic.twitter.com/bxAkxihNo3 — Spirito Sfranto (@SpiritoSfranto) August 27, 2024

Domenica 1 settembre nel frattempo, sempre su Italia 1, andrà in onda l’ultimo imperdibile appuntamento con Tilt – Tieni il tempo e anche stavolta come al solito ne vedremo di belle. Non resta dunque che fare un grande in bocca al lupo a Enrico Papi e alla sua squadra, che ci stanno regalando momenti di grande leggerezza e spensieratezza.