In queste ore un influencer americano ha pubblicato un video in cui non riconosce il rapper italiano Guè Pequeno

In queste ore sul web è spuntato un video nel quale Guè Pequeno viene fermato per strada a New York da un noto influencer. Ecco come ha reagito il rapper quando ha capito di non essere stato riconosciuto.

Guè Pequeno non viene riconosciuto a New York

Nei mesi scorsi avevamo parlato di Guè Pequeno per un presunto flirt con Vera Gemma e per uno spoiler fatto da Annalisa in merito a una collaborazione proprio con il rapper. In queste ore è stato però protagonista di un siparietto molto divertente insieme a un influencer molto noto nel panorama americano.

Molto spesso su TikTok compaiono video di persone che intercettano uomini e donne a caso per strada chiedendo loro che tipo di lavoro fanno e domande simili. Questa volta Ted Zhar ha intercettato per le strade di New York proprio il rapper italiano e sembrerebbe non averlo riconosciuto.

Guè Pequeno si trova nella Grande Mela per un concerto al Gramercy Theatre e non appena il tiktoker sente questo nome si stupisce: “Ah davvero? Allora sei famoso!“. A fare sorridere i fan nei commenti anche una piccola incomprensione sul nome dell’artista italiano, infatti l’influencer ha capito in un primo momento “Gwen“.

Un altro segmento che ha suscitato ilarità è stato quando Ted ha chiesto a Guè di cantargli delle barre così che potesse promuoverlo sui suoi social. Tutto ciò ha fatto ridere i fan perché il tiktoker americano viaggia su numeri molto più bassi rispetto all’altro. Si parla di 250mila follower contro 2 milioni e mezzo, infatti qualcuno ha scritto: “Ha perso un’occasione, ti avrebbe fatto svoltare“.

Chissà se questo video gli permetterà di farsi conoscere anche in territorio americano, visto che il video ha già raggiunto mezzo milione di views. Lo scopriremo molto presto, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.