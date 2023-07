Stefano De Martino e quella canzone nelle stories che sembra un messaggio per Belen

NEWS

Debora Parigi | 25 Luglio 2023

L’ultima storia di Stefano De Martino fa pensare che sia dedicata a Belen

Come ci racconta il gossip estivo delle ultime settimane, Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sono più una coppia. I due erano tornati insieme dopo la separazione e sembravano aver trovato la felicità. In più occasioni si era parlato di crisi tra loro, poi sempre smentite dalle loro apparizioni social. Fino all’ultima segnalazione di crisi che invece era vera.

E così i due non solo si sono lasciati di nuovo, ma lei è stata addirittura paparazzata con un altro uomo. Al conduttore sono stati affibiati dei flirt (anche con Alessia Marcuzzi), ma non c’era niente di vero. Adesso però, ogni azione social di loro due e delle loro famiglie viene tenuta d’occhio e il web cerca di capire se qualsiasi post o storia siano riferiti o meno alla loro storia.

Ecco che in queste ore Stefano De Martino ha pubblicato nelle sue storie un video di Justin Timberlake che canta la cover di “A song for you” di Leon Russel. Una canzone d’amore molto bella e profonda. E le parole hanno subito portato gli utenti a pensare che fosse un messaggio per Belen Rodriguez. La parte cantata da Justin Timberlake dice (abbiamo la traduzione):

“Sono stato in tanti posti nel corso della mia vita

ho cantato tante canzoni, ho creato delle brutte rime

ho recitato la mia vita sui palchi

con diecimila persone a guardarmi

ma ora siamo soli e canto questa canzone per te”

Queste parole fanno pensare che l’ex ballerino di Amici abbia condiviso il brano pensando proprio alla sua ex moglie, dimostrando di essere ancora tanto innamorato di lei e di voler tornare insieme. Ma potrebbe anche essere solo una coincidenza, magari a Stefano è piaciuta la cover fatta da Timberlake e l’ha voluta condividere. Forse non lo sapremo mai.