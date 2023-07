Grande Fratello 8, c’è il primo concorrente non famoso (RUMOR)

NEWS

Debora Parigi | 25 Luglio 2023

Prime informazioni sul primo concorrente Nip del prossimo Grande Fratello

Partità lunedì 11 settembre la nuova edizione del Grande Fratello e non sarà fatta solo di famosi come è successo negli ultimi anni. Da tempo ormai si parla di un’edizione mista fatta soprattuto di non famosi e alcuni vip che devono essere però lontani dal mondo degli influencer e di OnlyFans, come espressamente chiesto da Piersilvio Berlusconi che ha dettato alcune regole.

Al momento sappiamo che tantissimi nomi vip proposti sono stati bocciati, mentre continuano in tutta Italia i casting di persone nip. Ed è proprio riguardo questo che abbiamo la primissima indiscrezione. Pare che sia stato, infatti, scelto il primo concorrente non famoso. Non è stato ovviamente rivelato il suo nome, ma ci sarebbe il suo mestiere.

A dare la notizia è stata Deianira Marzano che dà certa la presenza di questa persona al 95%. L’esperta di gossip ha infatti scritto: “Abbiamo un probabile concorrente NIP. Un macellaio. Certo al 95%”. Inoltre ha aggiunto un particolare riguardante proprio i casting e i prossimi concorrenti non famosi: “I concorrenti nip avranno tutti lavori semplici”. Quindi secondo questo rumor le persone non famose saranno ad esempio impiegati, operai, commercianti, artigiani, insomma lavori di questo tipo.

Come detto, si tratta di un’indiscrezione e non è arrivato niente dai canali ufficiali. Anzi, sicuramente i nomi dei concorrenti (probabilmente anche quelli famosi) del prossimo Grande Fratello li sapremo solo qualche giorno prima della messa in onda, se non addirittura in diretta. Quindi per ora possiamo solo riferire le voci di corridoio che comunque spesso risultano essere veritiere.

Tra l’altro qualche giorno fa è stato anche reso noto il nuovo logo del reality. Rimane sempre l’occhio con la telecamera, ma è lo sfondo ad essere un po’ diverso. Oltre a questo, è appunto scomparsa la scritta vip, proprio a significare che di famoso ci sarà ben poco.