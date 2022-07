1 Cinque programmi TV per Stefano De Martino

Stefano De Martino sta riscuotendo sempre più successo grazie alle sue doti da conduttore. Per tale ragione durante i palinsesti in occasione della prossima stagione televisiva della Rai, Stefano Coletta ha affermato di volergli dare molta più fiducia. Ecco perché per l’ex ballerino sono in arrivo tanti nuovi progetti. Ad affermarlo anche il sito Dagospia. Nella rubrica “A lume di Candela” viene detto:

Chi conosce bene Viale Mazzini sa quanto sovraesporsi possa essere rischioso. Ma De Martino non ha nessuna intenzione di rallentare, per lui com’è noto sono previsti quatto programmi su Rai2: Tim Summer Hits, Sing Sing Sing, Bar Stella e Stasera tutto è possibile.

Ma le news su Stefano De Martino non terminano qui. Infatti nel suo futuro dovrebbe esserci anche uno spettacolo teatrale che è stato scritto da lui stesso insieme a Riccardo Cassini: “Non solo, perché Dagospia può anticipare che il marito di Belen Rodriguez sta lavorando a uno spettacolo teatrale previsto in primavera. Titolo: Quasi one man show“. Anche voi non vedete l’ora di vederlo all’opera? In realtà Summer Hits ha già avuto inizio e proseguirà per tutta l’estate in compagnia anche di Andrea Delogu.

Stefano, poi, tornerà anche per la seconda edizione di Bar Stella e per una nuovissima stagione di Stasera tutto è possibile con molti ospiti e giochi divertenti per intrattenere il pubblico da casa. Infine presenterà il novo show Sing Sing Sing che si basa sul format americano “That’s My Jam” condotto da Jimmy Fallon.

Nel mentre Stefano De Martino si gode anche la felicità ritrovata con Belen Rodriguez. La loro storia sta andando avanti a gonfie vele e a commentare il fatto è stato anche l’ex Antonino Spinalbese. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni. Continuate a leggere se interessati…