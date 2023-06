NEWS

Nicolò Figini | 7 Giugno 2023

Il presunto litigio tra Stefano De Martino e D’Alessio

Di recente abbiamo parlato di Stefano De Martino per un’intervista rilasciata a TV Talk in cui ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi. La conduttrice è stata colei che l’ha fatto conoscere al grande pubblico e grazie alla quale oggi è un affermato conduttore:

“Facevo il pirla, anche perché avevo pochi strumenti. Non leggevo, avevo passato la mia vita tra una scuola di danza e la piazzetta del mio paese a giocare a pallone. Quando ho iniziato ad essere noto facevo un po’ il gallo. E lei, che è molto intelligente, mi dava giustamente del pirla. E aveva ragione”.

Come stavamo dicendo, oggi Stefano De Martino è un conduttore molto amato dal pubblico. Nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare e ha imparato tanto. La sua esperienza più recente è quella al timone della trasmissione di Rai 2 che mirava a celebrare la vittoria dello Scudetto del Napoli.

In questa occasione ha potuto rivedere l’ex fidanzata Emma Marrone, anche se non è stato l’unico evento importante della serata per lui. Alcune indiscrezioni, infatti, affermano che abbia avuto un piccolo litigio con Gigi D’Alessio tra gli ospiti dell’evento:

“Prima della festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati). Il motivo del litigio dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco. Alla fine la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti”.

Questo è quanto riporta il profilo Instagram Pipol TV in esclusiva. Cosa ci sia di vero non possiamo saperlo e dobbiamo prendere tali informazioni con le pinze. Nel caso in cui dovessimo saperne di più non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news..