Stefano De Martino racconta delle ramanzine ricevute da Maria De Filippi: “Mi dava del pirla”

Debora Parigi | 6 Maggio 2023

Più volte Maria De Filippi ha ripreso i colpi di testa di Stefano De Martino

Ricordiamo molto bene Stefano De Martino nella scuola di Amici e lui più volte ha parlato di quanto sia stata importante Maria De Filippi nella sua vita. La definisce la sua “madre artistica”. E proprio come una mamma, la nota conduttrice ha fatto anche delle belle ramanzine all’ex ballerino oggi conduttore.

Ospite a TV Talk su Rai 3, De Martino ha raccontato di aver avuto dei periodi in cui usciva di carreggiata. E proprio in quei momenti Maria era lì a riprenderlo e a riportarlo sulla retta via. Lui stesso dice che non può che ringraziarla per tutte le ramanzine che la De Filippi gli ha fatto. Ecco le sue parole:

“Facevo il pirla, anche perché avevo pochi strumenti. Non leggevo, avevo passato la mia vita tra una scuola di danza e la piazzetta del mio paese a giocare a pallone. Quando ho iniziato ad essere noto facevo un po’ il gallo. E lei, che è molto intelligente, mi dava giustamente del pirla. E aveva ragione”.

A Stefano De Martino è stato anche chiesto se pensi mai a un’eventuale conduzione per il Festival di Sanremo in futuro. Lui ha dato una risposta che sembra anche un mezza frecciatina alla Rai: “Io ho capito che in Rai fino a 60 anni si è giovani. Io ora ne ho 33. Spero che quando avrò 60 anni il Festival ci sia ancora”. Una frase questa che porta a pensare che la TV di Stato non ha molti giovani a dirigere programmi importanti.