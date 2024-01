Gossip

Vincenzo Chianese | 10 Gennaio 2024

Solo qualche giorno fa, a sorpresa, Belen Rodriguez ha confermato sui social il presunto flirt che ci sarebbe stato tra il suo ex marito Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Il conduttore però, raggiunto da Striscia La Notizia, nelle ultime ore ha smentito ufficialmente il gossip sul suo conto.

Stefano De Martino interviene per la prima volta

Nell’ultimo mese Stefano De Martino è finito più volte al centro del gossip e del pettegolezzo. Belen Rodriguez infatti, nel corso di un’intervista bomba a Domenica In, ha accusato il suo ex marito di averla tradita con ben 12 donne. Ma non solo. Pochi giorni fa, inaspettatamente, la showgirl argentina ha confermato sui social il presunto flirt che ci sarebbe stato tra De Martino e Alessia Marcuzzi, che diversi mesi fa era stato smentito da parte dei diretti interessati. In queste ore intanto Stefano è stato raggiunto da Striscia La Notizia e così Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro al conduttore. Proprio durante questo incontro, De Martino ha rotto il silenzio in merito al presunto flirt che avrebbe avuto con la Marcuzzi, smentendolo nuovamente. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Se sono un traditore seriale? Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta. Se smentisco la storia con Alessia Marcuzzi? Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”.

Ma non è finita qui. Quando Valerio Staffelli chiede infatti a Stefano De Martino con quante donne abbia tradito in realtà Belen Rodriguez, il presentatore partenopeo con una battuta afferma: “La matematica non è mai stata il mio forte”.

Il servizio completo di Striscia La Notizia andrà in onda su Canale 5 domani sera, come sempre alle 20.35.