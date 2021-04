La sorella di Stefano De Martino si è fidanzata con un attore di Un posto al sole

1 La sorella di Stefano De Martino con Emanuele Vicorito

Gossip su Stefano De Martino? Questa volta no, perchè parliamo di sua sorella Adelaide. Spesso lontana dai riflettori, nelle ultime ore sta girando una notizia che la riguarda. A riportarla è il settimanale Oggi che, nella rubrica “Ah, saperlo” del numero uscito oggi in edicola, ha rivelato che la sorella di De Martino sarebbe fidanzata con un noto attore.

Stiamo parlando di Emanuele Vicorito, conosciuto al pubblico per la soap opera Un posto al sole e la serie TV Gomorra. Ve lo ricordate? In Gomorra ha interpretato il personaggio di O’ Pop. Ma ha recitato anche nel film per la TV L’oro di Scampia e nella pellicola In viaggio con Adele. Inoltre di recente lo abbiamo visto in un episodio della fiction Rai Il Commissario Ricciardi, con protagonista Lino Guanciale.

Il settimanale riporta che Adelaide De Martino ed Emanuele Vicorito si sarebbero quindi fidanzati. E lei sarebbe al settimo cielo, secondo alcune dichiarazioni ricevute dal magazine da parte di persone vicine a lei. La storia sarebbe nata di recente, quindi non sappiamo se sarà un amore duraturo o qualcosa di passeggero. Non ci resta che attendere e vedere come si evolverà questa relazione.

