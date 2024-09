Kledi, ex professionista di Amici, ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi. Ecco le dolci parole del ballerino

Nel corso di una recente intervista Kledi, ex ballerino professionista di Amici, ha parlato del rapporto speciale che lo lega ancora oggi a Maria De Filippi. Ecco le dolci parole che le ha dedicato.

Le parole di Kledi su Maria De Filippi

Tra le pagine di Diva e Donna l’ex ballerino professionista di Amici Kledi ha parlato dei suoi impegni lavorativi e del rapporto con due personaggi del mondo dello spettacolo legati al talent. Come sappiamo il ballerino è stato un membro fisso della scuola di Canale 5 dal 2001 al 2012 per poi tornare nel 2013 come insegnante fino al 2017.

Da quel momento in poi è riapparso in maniera sporadica come giudice delle gare di ballo tra gli allievi nel pomeridiano. Questo perché il suo rapporto con Maria De Filippi è molto speciale e negli anni il loro legame si è sempre più consolidato:

“Le chiedo consigli, per esempio quando ho presentato il Festival della canzone in Albania. Le sarà sempre grato, soprattutto per aver valorizzato il mio talento. Niente mi è stato regalato”.

Kledi però non ha parlato solo di Maria De Filippi ma anche di Stefano De Martino. L’ex ballerino professionista di Amici, infatti, lo ha visto muovere i primi pasi nel mondo della danza nel lontano 2009, ovvero quando l’oggi conduttore era entrato nel talent:

“Stefano De Martino l’ho conosciuto nel 2009 ad Amici. Lo ricordo come un comico nato, non si fermava mai. Sono molto felice per il suo successo e per la prova che lo aspetta ad Affari Tuoi.

Comunque neanche ora c’è verso di farmi chiamare per nome. E sì che l’ho pure portato a fare Flyboard a Napoli, una mia passione”.

Sicuramente, sia a Stefano sia a Maria De Filippi, queste parole faranno molto piacere. Dobbiamo aspettarci che la conduttrice richiami Kledi anche quest’anno in qualche puntata delle puntate della domenica.