Stando alle indiscrezioni sembrerebbe che tra i tentatori di Temptation Island potremmo vedere ex corteggiatori di Uomini e Donne

Questo pomeriggio è stata rivelata una piccola indiscrezione in merito ai tentatori che prenderanno parte a Temptation Island a partire dal 10 settembre 2024. Tra loro potrebbero esserci anche alcuni ex corteggiatori della passata edizione di Uomini e Donne.

Il rumor sui tentatori di Temptation Island

Ormai siamo agli sgoccioli e tra non molto partirà la nuova edizione autunnale di Temptation Island con altre coppie alle quali il pubblico si affezionerà, nel bene o nel male. Per il momento ne sono state annunciate quattro (Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia e, infine, Anna e Alfred) e altre ne arriveranno molto presto. Questo lo sappiamo perché sono uscite delle indiscrezioni in merito a una di queste.

Tutti i partecipanti dovranno affrontare il proprio viaggio nei sentimenti in maniera individuale, sostenuti solo dai compagni di percorso e dai tentatori (e dalle tentatrici) che sceglieranno prima di entrare nel villaggio. Come ogni volta questi si presenteranno avvolti dai mantelli, che verranno tolti solo quando si troveranno di fronte alle coppie.

Abbiamo qualche anticipazione su chi potrebbe celarsi sotto ai cappucci grazie a un‘indiscrezione rilasciata dal sempre bon informato Lorenzo Pugnaloni. L’influencer ha ricordato ai suoi fan che la partenza di Temptation Island è prevista per martedì 10 settembre, poi ha continuato:

“Tra i tentatori potremmo ritrovare qualche volto già noto. Tra questi anche qualche ex corteggiator dello scorso anno”.

La prima indiscrezione sui tentatori di Temptation Island 2024

Al momento non conosciamo ancora la loro identità perché probabilmente la riveleranno a ridosso del debutto del reality. Tuttavia, sappiamo che è un fatto abbastanza comune ritrovare ex corteggiatori o corteggiatrici a Temptation Island. Infatti è capitato di recente con Carlo Marini, tentatore che ha provato a rubare il cuore di Manuela Carriero a Uomini e Donne. Vi terremo aggiornati su tutte le prossime news!