1 Supervivientes sbarca in Italia

Quest’oggi a Ogni Mattina Adriana Volpe, che ha festeggiato il suo compleanno, ha accolto in studio come ogni settimana Santo Pirrotta per parlare di gossip. Tra le tante news emerse ne spunta una su Supervivientes. E stavolta non parliamo di qualche lite che ha coinvolto Valeria Marini, ma di una curiosa indiscrezione.

Stando a quanto raccolto, infatti, pare che Mediaset (ha i diritti anche in Spagna del reality) sarebbe intenzionata a far tradurre la trasmissione e trasmetterla così su uno dei canali della rete del Biscione. Si pensa che potrebbe essere Canale 5 a mandarla in onda, esattamente come avviene per la versione italiana e come succede anche per Supervivientes, che vediamo su Telecinco.

Ma ecco quanto raccontato dal giornalista ad Ogni Mattina:

“Andiamo lontano, in Honduras. E non parliamo di Isola dei Famosi. Sappiamo già che la settimana prossima, il 7 giugno, finirà questa edizione italiana. Ma il mio santo mi dice che per la prima volta, e non era mai successo, Mediaset sta facendo tradurre Supervivientes“.

Ha spiegato Santo Pirrotta, che ha poi aggiunto come sia stata Valeria Marini a suggerire questo curioso esperimento. Sempre l’esperto di gossip ha aggiunto anche quando dovrebbe andare in onda Supervivientes in Italia:

“Hai presente l’edizione dove c’è Valeria Marini? Ecco. Pare sia stata proprio lei a suggerire quest’idea. Quindi la vedremo presto su Mediaset, questa estate, in prima serata. Lei non è l’unica italiana. C’è anche Gianmarco Onestini che è fratello del più famoso Luca, che ha fatto dei reality in Spagna”.

Ancora quindi non è ben chiaro la data precisa in cui Supervivientes dovrebbe arrivare, presumibilmente su Canale 5 ma, soffermandoci su queste indiscrezioni lanciate da Santo Pirrotta, il periodo estivo è quello prescelto da Mediaset. La notizia troverà conferme? In attesa di scoprirlo soffermiamoci su una delle protagoniste di questa edizione: Valeria Marini. La showgirl, infatti, sta facendo piuttosto discutere…