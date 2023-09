Conti e Malgioglio sul forfait di Cristina Scuccia a Tale e quale: “Di Suor Cristina non me ne frega niente”

Spettacolo

Debora Parigi | 20 Settembre 2023

Tale e Quale Show

Partirà venerdì 22 settembre la nuova edizione di Tale e quale show con alla conduzione sempre Carlo Conti e la giuria confermata. Tra loro c’è ovviamente Cristiano Malgioglio, pronto a lanciare stoccate e fare commenti pungenti sulle esibizioni dei concorrenti. E a proposito di concorrenti, all’inizio era stata annunciata Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina. Ma poi si è ritirata.

Reduce dall’Isola dei famosi, Cristina era pronta a tornare in TV per un programma più nelle sue corde, poiché si tratta di musica e lei è cantante. Spesso chi partecipa a questa trasmissione Rai (molto amata dal pubblico) ha l’opportunità di tornare alla ribalta o di farsi notare. Una bella occasione quindi per l’ex Suor Cristina, ma poi tuttpo è cambiato. Cosa è successo?

Proprio oggi si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione di questa nuova edizione di Tale e quale show e la domanda sulla Scuccia era quasi d’obbligo. A tal proposito, Carlo Conti ha spiegato a grandi linee cosa è successo. Queste le sue parole: “Non ci sono polemiche sull’assenza di Cristina Scuccia. Sono scelte artistiche che lei ha ritenuto di fare. Ha messo delle condizioni che non potevamo accettare sin dalle prove. Con grande serenità lei ha deciso di non prendere parte al programma”.

Anche Cristiano Malgioglio ha detto la sua, ma è stato decisamente più diretto e pungente (come suo solito). “Sinceramente di Suor Cristina non me ne frega niente, non ne sento la mancanza. Jo Squillo invece la trovo più interessante”, ha risposto ai giornalisti. Infatti è stata scelta proprio Jo Squillo per sostiruire Cristina e a quanto pare il giudice Malgioglio ha apprezzato di più.

Ma chi sono i concorrenti di questa edizione 2023 di Tale e quale? Oltre a Jo Squillo abbiamo Jasmine Rotolo, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Maria Teresa Ruta, Alex Belli, Ginevra Lamborghini, Scialpi, Gaudiano e Lorenzo Licitra. Come vediamo dalla lista, ci sono molti ex volti del Grande Fratello Vip.