Nicolò Figini | 20 Settembre 2023

Uomini e donne

Critiche contro Ida a Uomini e Donne

Ieri pomeriggio a Uomini e Donne sono tornati a fare visita in studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza. In questa occasione hanno parlato della loro storia d’amore nata proprio all’interno della trasmissione. Sono stati accolti con affetto da tutti quanti, soprattutto dalla padrona di casa. Appena si sono seduti in centro studio, poi hanno affermato di essere molto felici.

Nonostante alcuni litigi si amano e vogliono stare insieme. In quest’ultimo periodo hanno viaggiato molto, soprattutto per via del lavoro di lui. Inoltre Alessandro ha conosciuto il figlio di Ida e sembrano avere instaurato un buon rapporto:

“Samu è più maturo di me! La mamma vive per lui. Vederli insieme è un’emozione, io spesso li fotografo. Tra di loro è amore pure, io non ho figli, ma vedo tutto il loro amore. Lei è mamma a 360 gradi”.

Ciò che ha colpito di più il web, però, è un dettaglio estetico della Platano. Nel momento in cui ha salutato la sua amica Gemma Galgani, infatti, si è messa di spalle e gli spettatori hanno notato i suoi capelli.

Ricordiamo che Ida è una parrucchiera e di conseguenza molte persone hanno criticato l’acconciatura che metteva in bella mostra le extension a partire dall’attaccatura. Qui sotto possiamo vedere il video di quel momento a Uomini e Donne.

Molti spettatori hanno ironizzato. C'è chi ha scritto per esempio: "Come quando fai l'albero di Natale ma non ti curi della parte dietro perché dici che tanto non si vede".