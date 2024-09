L’esibizione della prima puntata di Giulia Penna a Tale e quale nei panni di Rose Villain ha fatto migliaia di visualizzazioni. E nella seconda puntata è pronta a battere il record, questa volta vestendo i panni della popstar amatissima nel mondo Taylor Swift. Ecco qual è stato il risultato.

Giulia Penna è una splendida Taylor Swift a Tale e quale show 2024

Ha molto sorpreso Giulia Penna nella prima puntata di Tale e quale show 2024. La cantante ha imitato Rose Villain col pezzo di Sanremo Click Boom ed è piaciuta davvero tanto. Il suo video ha avuto migliaia di visualizzazioni e lei ne è rimasta molto felice.

Per la seconda puntata di Tale e quale la bravissima Giulia ha dovuto mettersi alla prova con una popstar internazionale amatissima in tutto il mondo e con un fandom immenso. Stiamo parlando di Taylor Swift, la cantante texana tra le più premiate. Per l’occasione, la Penna ha cantato il brano “Shake It Off”, direttamente da un suo concerto di quest’anno. Com’è andata? Ecco a voi un estratto della sua performance:

🎉 "Cause the players gonna play, play, play, play, play, and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate…"



Giulia Penna interpreta #TaylorSwift a #taleequaleshow pic.twitter.com/huCji9wn0R — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 27, 2024

Giulia Penna è stata capace di far ballare tutti, infatti Alessia Marcuzzi l’ha guardata e ascoltata in piedi scatenandosi a ritmo di musica. In generale ha preso tantissimi complimenti e hanno fatto notare anche la capacità del posing dell’originale. Cristiano Malgioglio, però, ha bocciato la performance di Giulia. Ma lo sappiamo che lui è molto critico.

