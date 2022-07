1 Valeria Marini sarà a Tale e Quale Show 2022?

Mancano ancora più di due mesi alla partenza ufficiale di Tale e Quale Show 2022 tuttavia la grande macchina del talent show di Rai 1 si è già messa in movimento. Come al solito anche quest’anno l’amato programma sarà condotto da Carlo Conti, e naturalmente non mancheranno emozioni e colpi di scena. In queste settimane nel mentre stanno arrivando le prime indiscrezioni circa il presunto cast di concorrenti che quest’anno parteciperà alla trasmissione. Al momento però nessuna conferma è giunta in merito, nonostante certi nomi si stiano facendo sempre più insistenti.

Anche stavolta a partecipare a Tale e Quale Show 2022 potrebbero esserci diversi volti provenienti dal Grande Fratello Vip, e sembrerebbe che alcuni ex Vipponi, tra cui le Sorelle Selassiè, Alex Belli e Katia Ricciarelli, abbiano sostenuto un provino. Poco fa però a intervenire è stato TvBlog, che ha svelato alcuni retroscena inediti. Stando a quello che riporta il noto portale pare che le tre Principesse non faranno parte del talent show. Tuttavia a partecipare al programma dovrebbe essere nientemeno che Valeria Marini! Questo quanto si legge in merito:

“La prossima edizione di Tale e quale show avrà nel suo cast una vecchia fiamma di Alfonso Signorini, televisivamente parlando ovviamente e del Grande fratello vip, ovvero Valeria Marini. La Valeriona nazionale, protagonista di due edizioni del Gf vip, farà parte del cast della prossima edizione di Tale e quale show, baci stellari compresi. Per lei non sarebbe naturalmente un debutto nel canto, avendoci già abituati a performance canore in altri programmi di varietà. Siamo certi poi che nasceranno divertenti siparietti fra la Valeria e Cristiano Malgioglio, un po’ come accadde fra il giurato siciliano e Alba Parietti nella scorsa serie del varietà diretto e condotto da Carlo Conti”.

Valeria Marini dunque farà davvero parte del cast di Tale e Quale Show 2022? Mentre attendiamo news ufficiali, qualche giorno fa a candidarsi per il talent è stata una naufraga de L’Isola dei Famosi 16. Andiamo a rivedere di chi si tratta.