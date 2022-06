1 I possibili concorrenti di Tale e Quale Show

In queste settimane si sta molto parlando dei programmi che torneranno in autunno con un cast del tutto rinnovato. Stiamo parlando, per esempio, del Grande Fratello Vip e di Tale e Quale Show. Secondo varie indiscrezioni, infatti, quest’ultimo starebbe prendendo in prestito alcuni gieffini dell’ultima edizione. Tra questi Davide Silvestri e Alex Belli, per esempio, i quali sembrerebbero praticamente certi. A rivelarlo ci ha pensato anche Dagospia.

Il portale, inoltre, fa anche altri due nomi. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli, che però sarebbe contesa anche da Signorini come opinionista, e Pamela Prati. Questo quanto si legge sul sito: “Tale e Quale Show attinge a piene mani dal Grande Fratello Vip: quasi confermati Alex Belli e Davide Silvestri. In pole position Pamela Prati pronta al grande rientro in tv. Katia Ricciarelli in forse anche perché la vorrebbero come opinionista al GF Vip anche se lei preferirebbe il programma di Carlo Conti“.

Vedremo che cosa accadrà. Anche perché bisogna tenere conto del fatto che Pamela Prati ha anche lanciato un appello ad Alfonso. Dopo aver abbandonato la Casa più spiata d’Italia anni fa, infatti, adesso vorrebbe una nuova opportunità. Rivediamo la sua dichiarazione: “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa“.

I concorrenti potenziali di Tale e Quale Show, però, non terminano certo qui. Non molto tempo fa, infatti, sono stati fatti i nomi di altre tre ex gieffine. La trasmissione andrà in onda ogni venerdì a partire dall’autunno, su Rai 1, l’orario quello delle 21:30. Se volete scoprire di chi stiamo parlando non vi resta che proseguire con la lettura…