1 Le Selassié a Tale e Quale Show?

Le sorelle Selassié non hanno mai nascosto la loro passione per la musica e lo hanno dimostrato anche durante il Grande Fratello Vip 6. Si sono, infatti, esibite cantando una canzone di Selena Gomez fuori dalla porta rossa. Inoltre, di recente, si sono fatte un filmato all’interno di uno studio di registrazione in occasione di un progetto segreto. E se questo progetto fosse stato relativo alla loro partecipazione a Tale e Quale Show?

Stando a quanto riporta TVBlog in anteprima, infatti, le tre Principesse dovrebbero approdare nella trasmissione di Carlo Conti. Ecco cosa scrive il portale:

Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, Carlo Conti e il suo gruppo di autore avrebbero scelto Jessica, Lulú e Clarissa Selassié, che saranno tra i concorrenti del programma del venerdì sera. Dunque, saranno loro ad assorbire la quota Grande Fratello che ormai da anni è fissa in Tale e quale show (Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando sono i casi più recenti). Un dettaglio che è conseguenza di una strategia ben precisa, che mira ad assicurarsi una parte di pubblico che per mesi ha seguito le tre ragazze nella casa di Cinecittà (d’altronde il Gf Vip è andato in onda nella stessa serata di Tale e quale show).

Pare, inoltre, che le sorelle Selassié dovrebbero gareggiare a Tale e Quale Show come unico concorrente, un po’ come accaduto con i Fratelli di Guidonia. La trasmissione andrà in onda a partire da settembre, come al solito, ogni venerdì sera su Rai 1 alle ore 21:20. Inoltre, altra ex gieffina che Conti vorrebbe sarebbe Katia Ricciarelli. Lei, però, sarebbe anche contesa da Alfonso Signorini che la vorrebbe come opinionista dopo la non riconferma di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Le notizie sulle Selassié, però, non finiscono qui…