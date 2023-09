Spettacolo

Debora Parigi | 23 Settembre 2023

Tale e Quale Show

Ecco la classifica della pima puntata di Tale e quale show 2023 e le imitazioni assegnate ai concorrenti per la seconda puntata.

La classifica della prima puntata di Tale e quale show 2023

Questa sera, venerdì 22 settembre, c’è stata la prima puntata di Tale e quale show 2023. E abbiamo visto gli 11 concorrenti in gara esibirsi in imitazioni per niente semplici. Ma come si sono piazzati?

Dopo le preferenze sui social, i voti della giuria e quelli che ogni concorrente ha dato, ecco la classifica di questa prima puntata:

Luca Gaudiano 74 punti Lorenzo Licitra 68 punti Ilaria Mongiovì 62 punti Jasmine Rotolo 52 punti Jo Squillo 44 punti Ginevra Lamborghini 43 punti Alex Belli 41 punti Pamela Prati 38 punti Maria Teresa Ruta 32 punti Scialpi 30 punti Paolantoni e Cirilli 20 punti

Ma vediamo adesso quali saranno le imitazioni della prossima puntata…

Le imitazioni della seconda puntata di Tale e quale 2023

Dopo questa prima puntata Carlo Conti ha anche annunciato le imitazioni che vedremo nella seconda puntata di Tale e quale show 2023. A tal proposito bisogna dire che di nuovo i partecipanti avranno da studiare davvero molto. Ecco la lista:

Maria Teresa Ruta sarà Gigliola Cinquetti

sarà Lorenzo Licitra sarà Harry Styles

sarà Ginevra Lamborghini sarà Agelina Mango

sarà Scialbi sarà Renato Zero

sarà Paolantoni e Cirilli saranno i Bee Gees

saranno i Jasmine Rotolo sarà Irene Cara

sarà Ilaria Mongiovì sarà Noa

sarà Pamela Prati sarà Wanda Osiris

sarà Alex Belli sarà Ligabue

sarà Luca Gaudiano sarà Francesco Sarcina

sarà Jo Squillo sarà Patty Pravo

Potete rivedere tutta la prima puntata del programma condotto da Carlo Conti sul sito di RaiPlay.