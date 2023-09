Gaudiano incanta il pubblico di Tale e quale con un’imitazione perfetta di Tiziano Ferro

Spettacolo

Debora Parigi | 22 Settembre 2023

Tale e Quale Show

L’interpretazione di Luca Gaudiano a Tale e quale come Tiziano Ferro emoziona

Ricordiamo Luca Gaudiano come vincitore di un Festival di Sanremo sezione Giovani, ma poi non ha sfondato. E su questo ha puntato il dito anche Cristiano Malgioglio. Tale e quale, quindi, è l’occasione per il cantante per farsi notare di nuovo e sperare di poter portare ovunque la sua arte e le sue doti.

Per rompere il ghiaccio nella prima puntata del programma condotto da Carlo Conti, Luca Gaudiano ha avuto un’assegnazione davvero difficile che negli anni in tanti hanno imitato, ma non tutti con grande successo. Stiamo Parlando di Tiziano Ferro e la canzone scelta per la performance è stata “Non me lo so spiegare”. Per Luca una grande emozione dato che è un grande fan di Ferro. Vediamo quindi com’è stato:

"Ma vuoi dirmi come questo può finire?" ❤️ Noi perdutamente innamorati di questa performance, di @GaudianoMusica e di @TizianoFerro #taleequaleshow pic.twitter.com/FCt1UZhmYl — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 22, 2023

Su questa esibizione c’è davvero poco da dire, la sua voce e le sue movenze parlano da sole. Luca Gaudiano è stato perfetto, come hanno anche detto i giudici che lo hanno trovato straordinario. Loretta Goggi si è emozionato e Giorgio Panariello si è complimentato anche per il trucco che non è facile. Tantissimi complimenti anche da Cristiano Malgioglio rimasto davvero colpito. Standing ovation dal pubblico e dagli altri concorrenti.

Ci associamo ai complimenti, perché Luca Gaudiano è stato davvero eccellente. Potete rivedere la sua esibizione sul sito di RaiPlay.