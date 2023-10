NEWS

Debora Parigi | 21 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

La classifica della quinta puntata di Tale e quale show 2023

Un’altra bellissima puntata di Tale e quale show 2023 è andata in onda e i concorrenti ci hanno regalato molte imitazioni davvero interessanti e sorprendenti. Per i giudici è stato davvero difficile dare i punteggi poiché il livello si alza sempre più di settimana in settimana.

Comunque alla fine della quinta puntata sono arrivati i punteggi che ogni concorrente ha dato. Successivamente sono arrivati quelli in base ai like del pubblico e infine i punteggi dei giudici. Ecco quindi la classifica finale di questa puntata di Tale e quale show 2023:

Lorenzo Licitra 64 punti Luca Gaudiano 59 punti Jo Squillo 58 punti Alex Belli 55 punti Ilaria Mongiovì 53 punti Jasmine Rotolo e Guenda Goria 46 punti Ginevra Lamborghini 41 punti Pamela Prati 33 punti Paolantoni e Cirilli 25 punti Scialpi 24 punti

A vincere è stato quindi Lorenzo Licitra che alla fine della puntata si è nuovamente esibito. Ma vediamo quali saranno le imitazioni della prossima puntata…

Le imitazioni della sesta puntata di Tale e quale 2023

Dopo aver visto tutte le imitazioni della quinta puntata, cosa ci dobbiamo aspettare dalla sesta puntata di Tale e quale show 2023? Anche la prossima settimana ci saranno imitazioni davvero interessanti. Ecco quindi la lista:

Pamela Prati sarà Carmen Miranda

sarà Maria Teresa Ruta sarà Nancy Sinatra

sarà Alex Belli sarà Toto Cutugno

sarà Jasmine Rotolo sarà Noemi

sarà Paolantoni e Cirilli saranno Las Ketchup

saranno Ginevra Lamborghini sarà Madame

sarà Luca Gaudiano sarà Tananai

sarà Jo Squillo sarà Mina

sarà Lorenzo Licitra sarà Michael Jackson

sarà Scialpi sarà Nick dei Cugini di Campagn a

sarà a Ilaria Mongiovì sarà Marcella Bella

A causa di un calo di voce, questa sera Scialpi non si è potuto esibire e quindi farà nuovamente Nick dei Cugini di Campagna la prossima settimana. Per quanto riguarda Maria Teresa Ruta, vedremo se si sarà rimessa, altrimenti sarà sostituita di nuovo dalla figlia Guenda Goria.

La sesta puntata di Tale e quale show 2023 andrà in onda venerdì 27 ottobre su Rai1. Potete rivedere questa puntata e tutte le altre sul sito di RaiPlay.