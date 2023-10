Lorenzo Licitra commuove tutti con il suo ricordo di Alex Baroni – VIDEO

A vincere l’edizione 2023 di Tale e quale sarò Lorenzo Licitra? L’ex vincitore di X Factor sta mostrando nuovamente tutta la sua bravura nel programma di Carlo Conti e ha anche vinto delle puntate. Le sue capacità si vedono e si sentono. E bisogna dire che lo show lo sta mettendo davvero molto alla prova.

E infatti nella quinta puntata ha dovuto intepretare un artista amatissimo dal pubblico italiano la cui scomparsa è avvenuta davvero troppo presto. Stiamo parlando di Alex Baroni. Insomma un’assegnazione davvero complicata che però ha portato Lorenzo Licitra a impegnarsi tantissimo e a studiare a fondo. Ma soprattutto ha dovuto emozionare e colpire al cuore cantando “Cambiare”. Ecco n estratto della sua performance:

“Amore che non può volare

Resterai qui fino alla fine di me

Oh, amore, mi dovrà passare

Per diventare libero, cambiare, cambiare” 🎶

