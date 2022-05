1 Due ex gieffini a Tale e Quale Show?

Emergono nuove notizie per quanto riguarda la nuova edizione di Tale e Quale Show. Dopo la vittoria dei Gemelli di Guidonia e dello strepitoso successo avuto dall’ultima stagione, Carlo Conti sta lavorando sul nuovo cast. E i nomi non sembrano mancare.

Se nella precedente edizione abbiamo visto Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, Tale e Quale Show potrebbe puntare ancora su alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Almeno stando ai rumor. In base a quanto fornito da SuperGuida TV pare che lo staff della trasmissione di Rai 1 stia optando per alcuni gieffini di quest’ultima edizione del reality show.

Entrando nel dettaglio il sito fa riferimento a Davide Silvestri. Ma non sarà il solo! Insieme a lui, infatti, si parla anche di Alex Belli. I nomi dei due attori vanno ad aggiungersi alla lista di altri ex protagonisti del Grande Fratello Vip nel taccuino di Carlo Conti e Tale e Quale Show. Entrambi hanno comunque dimostrato di saper tenere il palco e sapersi cimentare sia nel canto che nelle imitazioni.

Vero TV, per esempio, ha fatto il nome di Katia Ricciarelli non molto tempo fa. E, sebbene si tratti solo di voci, il gossip sta circolando rapidamente. Altra indiscrezione arriva anche su Jessica Selassié (che invece in un contesto del genere vedrebbe meglio le sue sorelle).

Insomma la lista sembra essere davvero lunga, ma il tempo per mettere su un cast di livello non manca di certo. Di sicuro Carlo Conti e i suoi collaboratori di Tale e Quale Show ci stupiranno ancora con dei concorrenti forti e di spessore.

Saranno confermate le notizie emerse in queste settimane sugli ex gieffini? Ancora mancano diversi mesi all’avvio della nuova stagione di Tale e Quale Show, ma non sembrano mancare i pettegolezzi sui possibili partecipanti!

