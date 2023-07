NEWS

Andrea Sanna | 11 Luglio 2023

Tale e Quale Show

Il cast di Tale e Quale Show 2023

Da venerdì 22 settembre su Rai 1 prende il via la nuova stagione di Tale e Quale Show. Alla conduzione rivedremo ancora Carlo Conti, che nella giornata di oggi ha annunciato i concorrenti in gara.

Scopriamo quindi insieme il cast ufficiale del programma…

Pamela Prati

Dopo la recente esperienza al Grande Fratello Vip 7, Pamela Prati la rivedremo nella nuova edizione di Tale e Quale Show.

Già cantante e con all’attivo diversi progetti, per lei si tratta di un gradito ritorno nel piccolo schermo.

La showgirl sarda in questi giorni è tornata a far parlare di sé per aver mostrato (in parte) sui social il suo nuovo fidanzato misterioso.

Ma non sarà la sola ex vippona…