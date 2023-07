NEWS

Andrea Sanna | 9 Luglio 2023

GF Vip 7

Il misterioso fidanzato di Pamela Prati

Pamela Prati pare abbia ritrovato il sorriso… e l’amore! Dopo la fine del Grande Fratello Vip 7, in cui ha fatto parlare di sé per la breve frequentazione con Marco Bellavia, la showgirl di origini sarde ha ripreso in mano la propria vita.

In queste ore Pamela Prati sta facendo parlare di sé per uno scatto pubblicato sui social, in cui si è mostrata in compagnia di un misterioso ragazzo. E a quanto pare si tratta del nuovo fidanzato. Nella foto vediamo l’ex volto del Bagaglino di spalle, tenersi per mano con un uomo alto, dal fisico piuttosto curato e i capelli scuri legati da un piccolo chignon.

L’immagine in pochi minuti ha attirato l’attenzione degli utenti, i quali si domandano chi sia questa persona. Pamela Prati si è limitata a riportare una didascalia con delle emoji, due cuori blu e una rosa rossa: “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”.

Post Instagram di Pamela Prati

La reazione dei social

Manila Nazzaro ha commentato con un cuore rosso e Cristina Quaranta sembra apprezzare ed essere felice per Pamela Prati. Non mancano, però, i pensieri da parte di tanta gente comune. Tra chi fa il tifo per lei e chi mostra non poche perplessità, specie dopo il fantomatico Mark Caltagirone.

“Casualmente di spalle.. Questo finto e forzato mistero è imbarazzante” o ancora “Speriamo sia la volta buona”, si legge qua e là. A chi invece le ha scritto: “Questa volta è vero? In carne e ossa?”, Pamela Prati ha risposto in maniera ironica: “Se si mette gli occhiali vede meglio”.

Come dicevamo, però, non sono mancati messaggi di supporto. Tra chi le augura tanta felicità e chi sostiene che il mancato tag dipenda dalla voglia di privacy da parte di entrambi. Svelare ma non troppo! Vedremo però se Pamela Prati deciderà di presentare ufficialmente il suo fidanzato, oppure continuerà a mantenere massimo riserbo.