1 Taylor Mega in compagnia di Armando Anastasio?

Nel periodo di giugno Taylor Mega ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Ibiza. L’influencer non è partita da sola ma in compagnia della sua cara amica e non solo. Sembrerebbe infatti che tra i tanti amici presenti ci sia stato anche Armando Anastasio, balzato tra le pagine di cronaca rosa per il flirt con un’ex protagonista di Uomini e Donne.

A riportare alla luce il fatto, sebbene sia passato un po’ di tempo, è Deianira Marzano tra le storie del suo profilo Instagram:

“Ma di chi sarà questo braccio? Non mi sembra proprio del rapper…” ha scritto nelle storie Deianira nel corso dell’estate. Accanto alla foto di Taylor Mega e del braccio misterioso, ne compare una seconda in cui è presente un collage di foto a confronto. Secondo le segnalazioni l’uomo in questione sarebbe Armando Anastasio, difensore del Monza e attuale flirt (da quel che si dice) di Nicole Mazzocato.

Sempre dalle storie Instagram di Deianira Marzano si apprende che Taylor Mega e altri amici hanno trascorso una serata a Ibiza in compagnia proprio di Armando. Almeno questo stando al messaggio ricevuto da un utente. L’influencer partenopea ha commentato ancora: “Forse forse abbiamo scoperto di chi è il braccio. Manica destra uguale”, e ancora facendo riferimento all’ex di Uomini e Donne: “Ecco dove stava l’attuale fidanzato Armando Anastasio questa estate. Con la bellissima Taylor Mega. Dicevo io che l’avevo già visto! Ovviamente in amicizia”, ci ha tenuto a precisare.

Per concludere, sempre Deianira Marzano ha aggiunto ancora parlando del calciatore: “Spero non stesse già con la Mazzocato”.

Storie Instagram – Deianira Marzano

Al momento Taylor Mega non ha commentato il gossip sul suo conto, ma non è escluso possa fare delle dovute precisazioni. In caso noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione in caso voglia intervenire per dire la sua.