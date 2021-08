La segnalazione su Nicole Mazzocato

Tornata single dopo la rottura lo scorso ottobre con il modello Thomas Teffah, Nicole Mazzocato potrebbe aver ritrovato l’amore. Questo almeno stando alle segnalazioni ricevute da Very Inutil People e Deianira Marzano. C’è da dire che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Fabio Colloricchio ha fatto molto parlare di sé recentemente, poiché le sono stati attribuiti vari flirt, a cui però non sembra mai aver dato adito.

Ora in questi ultimi giorni di agosto si parla ancora di Nicole Mazzocato poiché stando ai pettegolezzi pare abbia una nuova fiamma. Lui pare sia il difensore del Monza, Armando Anastasio, classe 1996. Sembrerebbe che i due si seguano anche su Instagram, ma questo potrebbe voler dire tutto e niente.

Ad alimentare ulteriormente il chiacchiericcio su Nicole Mazzocato altri messaggi arrivati Deianira Marzano in queste settimane. Ecco quanto si legge dalle storie Instagram dell’influencer partenopea: “Mazzocato sta con un calciatore di Serie B e vanno a convivere a breve”, ha scritto l’utente all’opinionista. Pare quindi che secondo queste voci l’ex del dating show di Canale 5 sarebbe pronta ad andare a vivere insieme alla presunta nuova fiamma.

Tra l’altro sempre Deianira ha postato uno scatto di Nicole in compagnia di un ragazzo, che sembra essere proprio Armando Anastasio. Pare che questo scatto sia arrivato all’opinionista il giorno di Ferragosto.

Le segnalazioni su Nicole Mazzocato

Al momento non si hanno ulteriori indizi su Nicole Mazzocato e Armando Anastasio, poiché nessuno dei due al momento sembra essersi espresso a riguardo. Attendiamo di capire, quindi, se Nicole confermerà o meno la frequentazione con il calciatore del Monza e ciò che si dice sulla sua vita privata.

