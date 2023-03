NEWS

Nicolò Figini | 21 Marzo 2023

Le nozze al concerto di Taylor Swift

Venerdì 17 marzo 2023 ha avuto inizio uno dei tour più attesi che andrà avanti fino ad agosto con le tappe americane. Taylor Swift, dopo anni di assenza, è tornata con una serie di concerti che in poche ore hanno venduto centinaia di migliaia di biglietti. Si tratta del suo sesto tour a supporto del decimo album in studio, “Midnights”.

La cantautrice ha scelto come prima tappa la città di Glendale, in Arizona e nel corso di questi mesi affronterà ben 52 spettacoli. La scaletta prevede più di 40 canzoni divise in dieci atti. Senza contare le canzoni a sorpresa che cambieranno ogni volta, come nel caso di “Tim McGraw” tratto dal primo disco oppure “This Is Me Trying” tratto dall’album Red.

Ad ogni modo, i fan ormai sono abituati a grandi sorprese durante le sue esibizioni. Non soltanto sopra il palco ma anche tra il pubblico. Capita spesso, infatti, che alcune coppie si scambino la proposta di matrimonio sulle note di “Love Story”. Questa volta, però, è successo qualcosa di diverso e forse mai accaduto durante uno dei suoi tour. Un ragazzo e una ragazza hanno deciso di sposarsi direttamente, come vediamo dal video qui sotto.

A couple got married at Taylor Swift’s Eras Tour. pic.twitter.com/QUACaIQBDn — Pop Base (@PopBase) March 20, 2023

Un momento che sicuramente i diretti interessati non si scorderanno mai, così come coloro che hanno testimoniato al momento. Chissà se a Taylor Swift sarà arrivata la notizia una volta terminata la sua performance sul palco? Adesso non ci resta che prepararsi ad altre emozionanti sorprese. Nel caso dovessero essercene delle altre non esiteremo ad aggiornarvi.

