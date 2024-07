Durante il concerto di Taylor Swift a San Siro i fan hanno cantato il celebre coro “sei bellissima” alla pop star. In queste ore così a intervenire è Loredana Bertè.

In questi giorni il The Eras Tour di Taylor Swift è arrivato a Milano. Dopo 13 anni di assenza, la pop star è tornata nel nostro paese e ha tenuto due concerti evento a San Siro, attesissimi da tutti i fan. Nel corso di queste serate memorabili non sono mancate le emozioni e più volte la cantante si è commossa nel vedere il calore del pubblico italiano. A un tratto però è accaduto qualcosa che ha lasciato la Swift senza parole. Durante il primo show infatti i fan hanno intonato il celebre coro “sei bellissima” all’artista americana, che a quel punto non ha potuto nascondere lo stupore.

I video del momento naturalmente hanno fatto in breve in giro del web e sono arrivati fino a Loredana Bertè. Come tutti sappiamo, proprio “Sei bellissima” è uno dei brani più noti e iconici della cantante. Quest’ultima ha dunque deciso di intervenire, dicendo la sua su quanto accaduto durante il concerto di Taylor Swift. Queste le dichiarazioni della Bertè, che raggiunta dalle telecamere del TG1 ha affermato:

“Praticamente mi sono arrivati centinaia di video di chiunque che cantavano ‘Sei bellissima’ a Taylor Swift. Fate sapere che ‘Sei bellissima’ è una canzone mia. Che tutti lo sappiano, anche Taylor Swift”.

I fan cantano “Sei bellissima” ai concerti.



Loredana Bertè: «Fate sapere che LA CANZONE È MIA! Che tutti lo sappiano, anche Taylor Swift»#MilanTSTheErasTour #TaylorSwift #TG1 https://t.co/j33fzp1sz5 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 16, 2024

Nel mentre sui social si sta ancora molto parlando dei due concerti di Taylor Swift a San Siro, che di certo promettono di rimanere nella storia. La pop star è infatti la seconda artista donna, dopo Laura Pausini, a essersi esibita per due serate di fila al Meazza di Milano. Si tratta di un grande traguardo per la cantante, che senza dubbio non dimenticherà facilmente le emozioni vissute in Italia.