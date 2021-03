2 Chiacchierata tra ex

Taylor Swift e Harry Styles protagonisti del gossip oltre che della musica! La storia d’amore tra le due popstar ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Era l’ottobre del 2012 quando sono iniziate a circolare voci sulla liason tra la cantante americano e il membro degli One Direction. Una storia molto breve, terminata pochi mesi dopo, ma che ha avuto degli strascichi nel corso degli anni. Secondo vari rumor infatti Taylor avrebbe dedicato una serie di brani al suo ex fidanzato.

Bisogna fare un tuffo nel 2014. La Swift pubblicò l’album 1989, che secondo i beninformati fu scritto dopo la rottura con Harry. Una canzone in particolare sembra fare riferimento al cantante di Golden già dal titolo: il pezzo in questione si intitola Style. Allo stesso modo, anche Styles avrebbe dedicato diverse canzoni a quella breve passione che avrebbe però cambiato la vita di entrambi. Two Ghosts, un suo pezzo del 2017, sarebbe stata scritta pensando alla popstar. Ora a distanza di quasi dieci anni dal primo incontro, i due si sono ritrovati nel corso dell’ultima cerimonia dei Grammy Awards, gli Oscar della musica.

In questa clip, registrata di nascosto durante una pausa pubblicitaria, vediamo Harry Styles avvicinarsi al tavolo di Taylor Swift. I due hanno chiacchierato in maniera del tutto normale per circa un minuto, mettendo a tacere tutte le voci che li vedevano in pessimi rapporti dopo la rottura. Entrambi hanno poi avuto tanti motivi per festeggiare. Styles ha infatti conquistato il premio come “Best pop solo performance” per la sua Watermelon Sugar, una delle hit dell’ultima estate. All’annuncio della vittoria Taylor, che era candidata a sua volta nella stessa categoria, ha mostrato tutto il suo sostegno all’ex con un lungo applauso.

La Swift non è tornata a casa a mani vuote. Il suo Folklore è stato infatti eletto l’Album dell’anno, facendo di lei l’unica donna ad aver ottenuto per tre volte questo prestigioso riconoscimento. E’ troppo se diciamo di sognare un duetto tra i due?

