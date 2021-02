2 GFVip: problemi al televoto

Problemi per il televoto del GFVip, che è stato momentaneamente interrotto. Questa settimana in “sfida” ci sono due pezzi da novanta del Grande Fratello Vip: Stefania Orlando e Giulia Salemi. Le due, tra le protagoniste di questa edizione, hanno letteralmente spaccato il web.

La “battaglia” è molto sentita e sui social è un continuo sostenere le proprie beniamine, chi l’una e chi l’altra. Tuttavia nelle ultime ore il televoto è stato interrotto. A farlo notare ci hanno pensato i fan, che si sono accorti dell’impossibilità di votare. Ma per quale motivo? Sia dall’App che dal sito, i telespettatori hanno trovato la scritta:

“Il servizio di televoto online è momentaneamente sospeso per un problema tecnico”

Cosa è successo dunque? La produzione parla di “problema tecnico”, probabilmente dovuto a un sovraccarico di voti. Il televoto, come anticipato, questa settimana è molto sentito e di conseguenza i fan stanno spingendo per far rimanere in finale o Stefania Orlando o Giulia Salemi.

Senza dubbio entro qualche ora il servizio verrà ripristinato e magari verranno fornite ulteriori delucidazioni. Chi la spunterà alla fine tra le due nel televoto di questa settimana? Non ci resta che aspettare.