1 La quarta coppia di Temptation Island 2021

Conto alla rovescia per Temptation Island 2021 che inizierà la messa in onda tra la fine giugno e l’inizio di luglio. Alla conduzione ci sarà come sempre Filippo Bisciglia, ormai amatissimo dal pubblico e punto di riferimento del docu-reality. Le registrazioni dovrebbero essere già iniziate e piano piano vengono presentate le coppie protagoniste quest’anno. Abbiamo già conosciuto tre coppie: la prima formata da Claudia e Ste, la seconda da Valentina e Tommaso e la terza da Manuela e Stefano.

Adesso è il momento della quarta coppia, formata cioè da Jessica e Alessandro. I due sono fidanzati da 7 anni e a scrivere al programma è stata lei. A spingerla a fare questo è stato il cambiamento del fidanzato, da persona attiva e intraprendente e ragazzo freddo da quando convivono (QUI il video della presentazione).

Queste le parole di Jessica:

Ciao, sono Jessica, ho 34 anni e sono fidanzata con Alessandro da 7 anni. Ho scritto io a Temptation Island perché quando ho conosciuto Alessandro mi sono innamorata di lui perché era una persona intraprendente, era il classico ragazzo che piaceva a tutte. Invece da quando siamo andati a convivere, da circa 2 anni, è diventato una persona fredda, monotona, pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Cosa facciamo? Niente. Stiamo a casa, guardiamo la tele, divano e non usciamo neanche. Vorrei un po’ di fuoco, meno noia.

Sul finale anche Alessandro ha detto qualcosa:

Io mi sento perfetto così come sono. Non devo cambiare nulla.

Non resta che attendere per scoprire come si relazioneranno Jessica e Alessandro nei villaggi di Temptation Island 2021. I due riusciranno a risolvere i loro problemi di coppia?

Intanto un’ex coppia del programma ha annunciato un lieto evento…