1 La seconda coppia di Temptation Island 2021

Mancano pochi giorni alla partenza ufficiale di Temptation Island 2021, e tutto inizia ad essere pronto per la nuova edizione dell’amato reality targato Fascino. Anche quest’anno come da tradizione alla conduzione del programma ci sarà Filippo Bisciglia, e proprio in queste ore sono partite le registrazioni. Ma non solo. I canali ufficiali della trasmissione infatti stanno iniziando anche a svelare i nomi dei protagonisti che quest’anno partiranno per un viaggio nei sentimenti, e senza dubbio ne vedremo delle belle. Dopo aver fatto la conoscenza di Claudia e Ste, poco fa è stata svelata anche la seconda coppia ufficiale, quella formata da Valentina e Tommaso! I due stanno insieme da un anno e sette mesi, e tra loro c’è una differenza d’età di ben 19 anni. A decidere di partecipare al reality è proprio lei, a causa dell’eccessiva gelosia del suo fidanzato. Queste le parole di Valentina in merito (QUI per il video):

“Sono Valentina, ho quasi 40 anni e da un anno e sette mesi sto con Tommaso, che ha 19 anni in meno di me. C’è un incastro perfetto anche dal punto di vista passionale. Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica. Sostanzialmente io non posso fare nulla”.

A fare eco alle parole di Valentina c’è Tommaso, che prima di partire per Temptation Island 2021 afferma:

“Sono innamoratissimo di Valentina. Io mi sono scelto una moglie, non una ragazza. Devi fare la moglie, non è che perché ho 20 anni allora ti diverti”.

Cosa accadrà a Temptation Island 2021 e come si relazioneranno Valentina e Tommaso all’interno dei due villaggi? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre aspettare anche di conoscere le restanti coppie che quest’anno prenderanno parte al reality. A parlare dei protagonisti intanto solo qualche settimana fa è stata Raffaella Mennoia, storica autrice del programma. Rivediamo le sue dichiarazioni.