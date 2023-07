NEWS

Nicolò Figini | 4 Luglio 2023

Temptation Island

Insulti a Temptation Island 2023

Davide, durante la seconda puntata di Temptation Island 2023, si è sfogato in merito alla fidanzata Alessia: “Lei è cretina, si crede tanto intelligente. Ha pure due lauree“. Lei allora replica: “Si vede che è geloso di me. Lei mi dice che non ho studiato, come se il valore di una persona si vede dal titolo di studio“. Il video che guarda Alessia, quindi, continua:

“Mi chiedono se la amo o le voglio bene. Non so distinguerlo. Fa delle cose e poi torna sempre da me. Lei non sa stare senza di me. Mi viene a cercare sotto il lavoro, fa delle figure di m*rda. La vedo piangere e allora mi dispiace e me la riprendo. L’ho lasciata per un giorno ed era distrutta. Mi ha fatto pena e forse sto con lei per questo”

Nel video qui sopra lei nega di essere andata a cercarlo al lavoro: “Questo è proprio un cogl**ne. Non capisce un ca**o. Non mi sa dare le attenzioni. Lui ribadisce la cosa delle lauree. Ho studiato tantissimo ma ho fatto i sacrifici. Non so che pensare. Lui continua per la sua strada. Io mi sono rotta, sono stanca e continuo il mio percorso“. Tornata al resort, quindi, scoppia a piangere.

A questo punto è il fidanzato di Temptation Island 2023 a vedere un video di Alessia, la quale esce per un appuntamento con un tentatore. Nonostante la rabbia si dice innamorato di lei e decide di volerle dire quello che pensa durante un falò di confronto anticipato.

Purtroppo, però, scopriremo nella prossima puntata che cosa accadrà. Usciranno insieme oppure no? Seguiteci per tante altre news.