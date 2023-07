NEWS

Nicolò Figini | 4 Luglio 2023

Temptation Island

L’ammissione del concorrente di Temptation Island 2023

In questa lunga puntata di Temptation Island 2023 abbiamo assistito a tantissimi eventi. Come per esempio un litigio a distanza tra Mirko e Perla. Quest’ultima si è lasciata andare a un lungo sfogo:

“È un coglione perché lui sa solo andare a lavorare. Dentro casa non fa niente, lascia la roba ovunque. A 21 anni sono stata dentro casa, mi sono trasferita. Mi sono messa a fare lavatrici e a cucinare. L’aspettavo fino alle 23 di sera per mangiare. Mi sono preclusa un’estate dopo il lockdown.

Neanche tre giorni di mare perché stavo dietro a lui. Senza che a nessuno gliene fregasse un ca**o. Viziata di cosa? Perché ho una famiglia unita? Tu hai un percorso di vita diverso, non puoi giudicare il mio. Senza di me non vali un ca**o. Lui è superficiale. Sa solo pensare al lavoro”.

In seguito è stato il turno di Federico e Ale. Il primo, parlando con la tentatrice Nancy, ha affermato e ammesso di non provare niente per la fidanzata. Ha esplicitamente detto di non amarla:

“Non penso di essere innamorato di lei e lei ne è consapevole. L’ho già fatto e so quanto è stata male. Ci siamo già lasciati una volta. Se dovessi scommettere scommetto sul fatto che usciamo insieme. Non ho mai avuto i co**ni di dirle le cose esplicitamente. Io non sono più sicuro del futuro. Non ci penso particolarmente a lei.

Qui sopra un video. La concorrente di Temptation Island 2023 ha affermato:

“Io credo di meritare una persona migliore accanto a me. Devo lavorare su me stessa. Mentre lo diceva rideva, che schifo. Se continuo così mi rovino la vita”.

Che cosa accadrà tra loro due? Vi terremo informati non appena ne sapremo di più. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.