1 Tra due ex tentatori di Temptation Island 8 è nato l’amore: ecco di chi si tratta e le loro dichiarazioni in merito

Sono passate soltanto poche settimane da quando abbiamo visto Nadia Chahar e Antonio Giungo a Temptation Island 8. Come sappiamo i due hanno deciso di partecipare al reality targato Fascino per mettere alla prova il loro amore, e per superare alcuni problemi di coppia che da tempo non riuscivano ad affrontare. Proprio all’interno dei due villaggi, i protagonisti del programma si sono legati a due tentatori, Stefano Quartullo e Vanessa Piazza, che per diversi giorni hanno aiutato Nadia e Antonio a prendere alcune decisioni sul loro futuro. Giunto al falò di confronto, i due dopo un lungo faccia a faccia hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione, e ad oggi tutto sembrerebbe procedere al meglio per la coppia.

A sorpresa però ad avvicinarsi sono stati proprio gli ex tentatori di Temptation Island 8! Terminato il reality infatti, Stefano e Vanessa hanno iniziato a frequentarsi e tra i due è scoppiato l’amore! Ma cosa è accaduto e come è nata la loro storia? A svelarlo è stato proprio Quartullo, che intervistato da Isa&Chia ha affermato:

“È iniziato tutto con un ‘segui’ di Vanessa. Io non ho cercato le tentatrici, abbiamo iniziato a scriverci su Instagram scherzando sull’avventura vissuta a Temptation e soprattutto abbiamo iniziato a parlare di Nadia ed ad Antonio e il loro non dialogo che, a differenza mia e di Vane, è stato molto intenso. Dopo pochissimi giorni ci siamo scambiati i numeri di telefono ed abbiamo iniziato a chiamarci perché io ero a Roma e lei in Sicilia. Abbiamo passato così quasi 10 giorni al telefono per ore come due bambini, siamo arrivati a parlare quasi più di 5 ore al telefono ogni notte, come si faceva a 16 anni. Prima che chiudessero le regioni, vista la voglia di vederci, ho deciso di prendere un aereo e venirla a trovare visto che ho un hotel qui. Da quando ci siamo abbracciati all’aeroporto non ci siamo più divisi”.

Temptation Island 8 è stato dunque di buon auspicio per Stefano Quartullo e Vanessa Piazza. Tra i due ex tentatori è nato l’amore, e a loro va il nostro più grande in bocca al lupo!