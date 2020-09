Chi sono Nadia e Antonio di Temptation Island? Età, storia e Instagram

Tutto quello che dovete sapere su Nadia e Antonio, protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, dal chi sono, all’età, alla loro storia, a dove poterli seguire su Instagram.

Chi sono Nadia e Antonio: età e storia

Nadia e il suo fidanzato Antonio Giungo vengono entrambi da Reggio Emilia e la loro età è rispettivamente di 22 e 32 anni. Della loro vita privata sappiamo che lui è attivo nel settore dell’organizzazione di eventi. Partendo dalla sua città natale a poco a poco si è fatto strada in questo ambito e al momento lavora per la società Great Events. Antonio viaggia anche molto per lavoro e spesso si reca a Ibiza.

Di Nadia invece non abbiamo molte informazioni. Tuttavia è facile ipotizzare che la ragazza sia una studentessa data la sua giovane età. Ma cosa sappiamo della loro storia?

Nadia e Antonio stanno insieme da 1 anno e nove mesi, tuttavia sembrerebbe che tra i due ci siano diversi problemi, molti dei quali dati proprio dalla netta differenza d’età. Mentre Giungo si definisce un ragazzo con la testa sulle spalle, la sua ragazza, a sua detta, ha uno stile di via del tutto diverso dal suo.

Proprio per capire se la loro storia possa avere o meno un futuro, i due hanno deciso di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere in merito al loro arrivo all’interno del reality.

La partecipazione a Temptation Island

Dopo il successo dell’edizione estiva, finalmente mercoledì 16 settembre arriva su Canale 5 Temptation Island 8, che stavolta vedrà la conduzione di Alessia Marcuzzi. Non è la prima volta che la presentatrice si mette alla prova con questa esperienza. Già lo scorso anno infatti la Iena ha preso in mano le redini del format Vip, ed è dunque già entrata nel meccanismo della trasmissione. Ben sei le coppie che inizieranno il loro viaggio nei sentimenti e tra esse c’è anche quella formata da Nadia e Antonio. A voler partecipare al reality è proprio Giungo, che ha bisogno di capire se la sua fidanzata possa essere davvero la donna della sua vita, e in merito afferma:

“Sto con Nadia da un anno e nove mesi e sono più grande di lei di 10 anni. Sono stato io a chiamare Temptation Island, perché anche se la amo ho bisogno di capire se è la ragazza giusta per me per costruirci un futuro insieme. Io sono una persona con la testa sulla spalle. Invece lei è una ragazzina, viziata, sta tutto il tempo sul divano col telefono a far niente, e questo non mi va bene”.

Da canto suo Nadia non sembrerebbe vederla come Antonio, e ribatte dichiarando:

“Lui pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva e cucinava. Io sono totalmente l’opposto di questo. Non permetterò né a lui né a nessun altro di cambiare il mio modo di essere, perché io sono così”.

Chi sono Nadia e Antonio: dove seguirli su Instagram

I fan del reality di Canale 5 si stanno chiedendo dove poter seguire Nadia e Antonio Giungo su Instagram.

Tuttavia al momento i profili social della coppia sono stati disattivati. Come è ben noto infatti ai partecipanti della trasmissione è severamente vietato avere una pagina attiva.

Solo dopo la fine della messa in onda dell’edizione Nadia e Antonio potranno tornare su Instagram, riattivando così i loro account.

Cosa succederà durante il loro percorso a Temptation Island? Non resta che attendere per scoprirlo.

