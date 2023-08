NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Agosto 2023

Temptation Island

Ale e Lollo dopo Temptation Island

Tra i protagonisti di Temptation Island quest’anno ci sono stati Ale e Federico. Tuttavia il viaggio nei sentimenti della coppia ha preso fin da subito una svolta inaspettata. Proprio Federico infatti ha più volte ribadito di non essere più innamorato della sua fidanzata, che a un tratto ha così chiesto il falò di confronto al suo compagno. Quest’ultimo però ha deciso di non presentarsi al faccia a faccia, e a quel punto Ale, che nel mentre si è avvicinata al single Lollo, ha chiesto che Federico non vedesse più alcun video che la riguardasse. Quando è così giunto il fatidico momento dell’incontro finale, i due dopo un lungo confronto hanno deciso di prendere strade diverse, mettendo un punto alla loro relazione.

Un mese dopo la fine delle registrazioni, Ale ha raccontato cosa è accaduto con Federico, e in merito ha affermato: “Sto bene, sto pensando di più a me stessa. Non ci siamo più visti, ci siamo lasciati definitivamente. L’ho sentito a telefono. Sono andata a casa sua riprendermi le mie cose, lui ovviamente non si è fatto trovare. Un confronto faccia a faccia dopo tre anni di relazione per me era d’obbligo, per lui evidentemente no. Se n’è fregato ancora una volta. Ringrazio ogni giorno di essere venuta qui, perché ho scoperto cose che prima non sapevo”.

Ma non è tutto. Ale ha anche parlato di Lollo, ammettendo di averlo incontrato dopo Temptation Island: “Io e Lollo ci siamo sentiti e ci siamo visti, non è successo nulla. Questo è il momento di pensare a me stessa. In Lollo ho trovato una persona che mi ha aperto gli occhi”.

In queste ore come se non bastasse, Ale si è mostrata sui social proprio insieme a Lollo, e lo scatto in breve è diventato virale.

Ma cosa accadrà tra i due dopo Temptation Island? Non resta che attendere per scoprirlo.