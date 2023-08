Ale è un fiume in piena con Federico durante il falò di confronto: “Mi fai schifo”

NEWS

Debora Parigi | 31 Luglio 2023

Temptation Island

Il falò di confronto di Ale e Federico a Temptation Island

Per la prima volta a Temptation Island l coppie hanno concluso il viaggio nei sentimenti prima dei 21 giorni. Dopo Daniele e Vittoria, in questa ultima puntata anche Ale e Federico hanno avuto il falò di confronto anticipato, chiesto da lei.

Dopo che Aeìle ha visto un video del fidanzato, ha chiesto che gli fossero mostrati tutti i video di lei col single Lollo che aveva chiesto di non far vedere. La reazione di Federico, però, non è stata quella che ci potevamo aspettare. Non ha provato fastidio e ha pensato addirittura che lei lo facesse per dispetto.

Poi lei ha visto altri video di lui con la single Carmen, scene in cui Federico ci provava spudoratamente con la tentatrice. Ha detto poi di provare un’attrazione verso la ragazza e ha aggiunto che verso la fidanzata prova un affetto come di un fratello verso una sorella. Questo ha portato Ale a chiedere il confronto anticipato.

Il pubblico di Temptation Island ha quindi assistito a un confronto in cui lei era un furia. Ha espresso delusione, rabbia e tristezza per tutte le frasi pronunciate da lui durante questi giorni. Infine ha detto di sentirsi presa in giro e di aver buttato via anni della sua vita. Federico ha ammesso che tutto quello che Ale dice è vero e di essere stato passivo nella relazione, aspettando che fosse lei a decidere.

Federico ha iniziato ad ammettere tutto quello che non prova per la fidanzata e la situazione è iniziata a diventare anche un po’ umiliante per lei. Come ci si poteva aspettare, comunque, hanno deciso di andarsene da separati. Non si sono nemmeno abbracciati per salutarsi perché lei non ha voluto.