Dopo un turbolento falò di confronto anticipato con la fidanzata Anna, Alfred ha deciso di lasciare Temptation Island senza di lei, ma con la single Sofia.

La scorsa puntata di Temptation Island si è conclusa in maniera decisamente sconvolgente per Anna: la ragazza ha infatti visto un video del fidanzato Alfred mentre si baciava con la single Sofia.

Come un furia ha richiesto a Filippo il falò, di confronto anticipato, senza sapere che lo stesso Alfred aveva avanzato la medesima richiesta al conduttore, subito dopo quel bacio.

Seduti sugli iconici tronchi sulla spiaggia, i due hanno rivisto insieme alcuni video che riguardavano il ragazzo. Quest’ultimo sin dal primo momento non ha fatto mistero di aver deciso di lasciare Anna, poiché non l’amava più.

Tale consapevolezza non è arrivata nel corso del programma, ma facendo Temptation Island ha trovato solo il coraggio di chiudere la relazione. Prima di quel momento non ci era mai riuscito soprattutto per il senso di gratitudine nei suoi confronti verso la famiglia di lei.

Una volta lasciato il confronto separati, Alfred ha chiesto di rivedere la single Sofia Dopo averle riassunto un po’ quanto accaduto durante il falò, l’ha ringraziata per averlo aiutato a fare questo passo importante. Ma non si è limitato a questo.

Alfred, infatti, ha chiesto alla single di conoscersi meglio fuori dal programma e la ragazza ha accettato. Tra i due è scattato anche un secondo bacio e poi insieme, mano nella mano se ne sono andati,