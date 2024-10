La quinta puntata di Temptation Island si è aperta con il falò di confronto di Alfred e Anna, infatti eravamo rimasti in sospeso proprio su questo confronto richiesto da entrambi. Cosa è successo tra loro? Com’è andata a finire la relazione? Hanno rotto o sono rimasti insieme? Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Il falò di confronto di Alfred e Anna a Temptation Island

Nella quarta puntata di Temptation Island abbiamo visto che Alfred ha baciato la tentatrice Sofia. E il video lo ha visto ovviamente la fidanzata Anna. Lui ha quindi chiesto il falò di confronto e in contemporanea lo ha fatto anche lei. E così nella quinta puntata abbiamo visto questo confronto tanto atteso.

L’incontro è stato decisamente infuocato perché Anna è arrivata davvero molto arrabbiata, come ci si poteva ovviamente aspettare. Hanno visto insieme il video di quel famoso bacio. Alfred ha detto che chiederà scusa alla famiglia di lei, ma ha finalmente capito che la storia tra loro non potrà andare avanti. E ha detto che ha preso il coraggio di smettere di mentire, di essere onesto e chiudere definitivamente per il bene di entrambi.

Anna è diventata una furia dicendo che lui non le ha voluto bene e non le ha portato rispetto per quello che ha fatto. Lui si è difeso e si è preso molte offese da lei. Infatti a un certo punto è scoppiato a piangere per tutta la situazione. Lei ha detto che avrebbe voluto vedere un percorso diverso e non un approccio così fisico con la tentatrice.

Alla fine Filippo Bisciglia ha chiesto ad Alfred e Anna se volessero uscire insieme o separati. Ad Alfred ha ripetuto la domanda due volte perché sembrava molto provato. Ma comunque ha confermato di voler uscire da solo. La stessa risposta l’ha data anche Anna che quindi se n’è andata. Alfred e Anna sono quindi usciti da Temptation Island separati.

Filippo ha poi parlato con Alfred spiegandogli che se questa era la scelta che voleva ha fatto bene. E gli ha detto che non deve chiedere scusa ai genitori di Anna, perché se il sentimento finisce non c’è da chiedere scusa. Semplicemente spiegare loro cosa è successo e dire che sarà sempre grato.