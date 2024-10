Ieri sera Antonio ha deciso di guardare la sesta puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5, insieme ai suoi amici, che tuttavia lo hanno ironicamente preso in giro per quanto accaduto.

Antonio preso in giro dagli amici durante Temptation Island

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la sesta e penultima puntata di Temptation Island, durante la quale abbiamo assistito a un colpo di scena dietro l’altro. Il viaggio nei sentimenti di ben tre coppie è infatti giunto al termine ma in particolare ad attirare l’attenzione del web sono stati ancora una volta Antonio e Titty. Proprio il protagonista del reality show ha infatti organizzato un’esterna con la single Saretta, che tuttavia a quel punto ha fatto le valige e ha lasciato il villaggio. Prima però la tentatrice ha spiegato ad Antonio di considerarlo solo un amico e ha messo dunque un freno alla loro conoscenza.

Titty dal suo canto, dopo aver visto le immagini del suo fidanzato, ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato e così poco dopo i due fidanzati si sono riuniti per un faccia a faccia di fuoco. La giovane donna partenopea ha infatti deciso di mettere un punto alla sua relazione e la coppia si è ufficialmente separata.

In attesa di scoprire cosa sarà accaduto un mese dopo la fine delle registrazioni, in queste ore a diventare virale sui social è stato un video che coinvolge proprio Antonio. Il protagonista di Temptation Island infatti ieri sera ha deciso di guardare la nuova puntata in compagnia di alcuni amici. Proprio questi ultimi però, dopo aver visto quando accaduto con Saretta, hanno iniziato a prendere in giro Antonio, deridendolo ovviamente con ironia.

Antonio deriso dagli amici mentre guarda la puntata #TemptationIsland pic.twitter.com/5Rs9Y0gpnx — Pristina Bova (@PristinaBova) October 15, 2024

I fan del reality show nel mentre attendono con ansia di scoprire cosa sarà accaduto tra la coppia dopo aver lasciato la Sardegna. Antonio e Titty avranno confermato la decisione presa al falò o avranno deciso di darsi una nuova chance? Lo scopriremo martedì sera su Canale 5.