Quanto sono aumentati i profili Instagram dei protagonisti di Temptation Island 2024? Chi è il concorrente che ha guadagnato più follower in un mese? Adiamo a scoprire la classifica di questo guadagno social.

La top 10 dei protagonisti di Temptation Island 2024 che hanno guadagnato più follower

Si è da poco conclusa l’edizione 2024 di Temptation Island. Proprio oggi è passato esattamente un mese da quando è andata in onda la prima puntata che ci ha fatto conoscere i 14 protagonisti (7 coppie).

Ovviamente in questo mese i concorrenti sono diventati più o meno noti al pubblico e hanno acquisito follower sui loro social. Vediamo quindi la classifica, con i primi 10 posti, di chi ci ha guadagnato di più in termini di seguaci.

10° posto Tony

Il dj siciliano non ha avuto un grande aumento di follower a differenza di quanto immaginavamo, nonostante venga chiamato in giro per il mondo per lavorare.

Il fidanzato di Jenny è passato da 4.106 follower a 43.808, questo significa che ha avuto un aumento di 39.702 follower.