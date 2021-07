Un’altra coppia storica di Temptation Island si sposa: lei ha detto sì (FOTO)

1 Una coppia di Temptation Island si sposa!

Vi ricordate di Raffaella Giudice e Andrea Celentano a Temptation Island? Sui due ci sono importanti novità.

La coppia ha partecipato alla quinta edizione del reality show e si è messa in gioco. Insieme hanno vissuto momenti non semplici. Una crisi data anche dalla vicinanza di Andrea a Teresa Langella (in quel periodo tra le single). Raffaella con molta fatica ha deciso di perdonare il suo fidanzato e così sono usciti insieme dal programma, con una consapevolezza diversa.

Dopo 10 anni di relazione adesso gli ex protagonisti di Temptation Island hanno fatto un altro passo importante. Raffaella e Andrea si sposeranno. Celentano ha fatto la proposta di matrimonio alla sua dolce metà. Ecco la storia condivisa dalla Giudice su Instagram: “Sto realizzando ancora. Ma ovviamente gli ho detto di sì”, mostrando poi la mano con l’anello.

Storia Instagram – Raffaella Giudice

Per realizzare il tutto Andrea Celentano ha chiesto l’aiuto di un’altra ex protagonista di Temptation Island, Alessandra De Angelis e la sua agenzia Lovevents, come fa sapere Isa & Chia. Come mostrato dalla pagina dell’agenzia infatti, si vedono i due raggiungere una spiaggia, dove hanno ballato un lento con tanto di musica dal vivo. Poi il gesto di Andrea. Si è inginocchiato davanti e le ha chiesto di sposarlo. Raffaella in lacrime ha subito detto di sì. Un momento davvero molto romantico (QUI LA FOTO).

Per una coppia di Temptation Island felice, un’altra ha superato un periodo di crisi e deciso di riprovarci. Continua…