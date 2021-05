1 Scoppia una coppia di Temptation Island

Mancano poche settimane al ritorno ufficiale di Temptation Island su Canale 5 e finalmente a breve sapremo chi saranno i protagonisti della nuova attesissima edizione. Anche quest’anno alla conduzione del reality ci sarà Filippo Bisciglia, pronto a riprendere il suo ruolo all’interno della trasmissione. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione è stata una coppia dell’ultima edizione. Parliamo di Nadia Chahar e Antonio Giungo, che come ricorderemo hanno preso parte a Temptation lo scorso settembre, quando al timone dello show c’era Alessia Marcuzzi. I due hanno partecipato al reality per via di alcuni problemi e in particolare per la differenza d’età.

Nonostante all’interno dei due villaggi fossero emerse ulteriori incomprensioni, nel corso del falò di confronto la Chahar e Giungo avevano deciso di dare un’altra chance al loro amore, lasciando così Temptation Island insieme. Nonostante per un po’ era sembrato che le cose si fossero aggiustate, adesso è arrivata una notizia inaspettata. Con un post sui social infatti Nadia ha annunciato che lei e Antonio si sono lasciati! Attualmente non è chiaro cosa abbia portato alla rottura tra i due, ma non è escluso che a breve la coppia sveli di più su quanto accaduto. Questo intanto il messaggio della Chahar:

“Sì, io e Anto ci siamo lasciati. Per favore rispettate questo mio momento no, ed evitate di intasarmi i direct”.

Nadia Chahar e Antonio Giungo dopo Temptation Island si dono dunque lasciati. Ma cosa sarà accaduto tra i due? In attesa di saperne di più, vediamo le dichiarazioni di Filippo Bisciglia, che qualche ora fa ha svelato quali Vip vorrebbe avere tra i protagonisti del reality show targato Fascino.