1 Il singolo di un ex di Temptation Island

Nel corso di questi anni Temptation Island ci ha regalato grandi sorprese e la sesta edizione in particolare è stata carica di colpi di scena. Uno dei protagonisti più discussi, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, torna a far parlare di sé, perché ha lanciato un singolo dedicato alla sua ex fidanzata.

Parliamo di Massimo Colantoni che nel reality delle tentazioni ha partecipato in coppia con Ilaria Teolis e la loro relazione si è conclusa definitivamente proprio all’interno di Temptation Island, dopo un periodo di crisi. Proprio lui è stato molto criticato nel corso del programma di Canale 5. A seguire Massimo aveva deciso di conoscere meglio la single Sonia Onelli, ma anche il questo caso la frequentazione non è andata a buon fine. Poco dopo, infatti, i due si sono lasciati.

In questi giorni Massimo Colantoni ha sorpreso i suoi follower, che continuavano a chiedersi cosa stesse succedendo sul suo profilo Instagram. Dall’account l’ex di Temptation Island molti hanno notato la cancellazione di tutti i contenuti e la pubblicazione di altri che ne annunciavano una novità.

E la buona novella è arrivata nella giornata di ieri. Massimo Colantoni di Temptation Island ha pubblicato il suo primo singolo, dal titolo ‘Noi eravamo’. Ascoltando il brano in tanti hanno associato alcune frasi e riferimenti proprio alla sua ex fiamma Ilaria Teolis, ora felicemente fidanzata. A dare un ulteriore indizio è stata anche la scelta della pubblicazione del pezzo: il 27 giugno che, nemmeno a dirlo, è il giorno del compleanno di Ilaria. Sarà una casualità?

Il pubblico sembra essersi diviso da questa scelta di Massimo Colantoni, c’è chi l’ha apprezzato e chi invece avrebbe preferito non tornasse a parlare di questa storia, conclusasi a Temptation Island. Questo il video del singolo di Massimo

Che ne pensate di questa canzone? Fatecelo sapere nei commenti. Temptation Island, intanto, come dicevamo sta per tornare. Continua…