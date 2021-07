Jessica lascia il fidanzato a Temptation Island

Ieri sera è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island, dove abbiamo avuto modo di vedere il percorso delle ultime coppie rimaste nel villaggio. Tra queste spuntano Alessandro Autera e Jessica Mascheroni, fidanzati da 7 anni.

Negli ultimi tempi il loro rapporto ha iniziato a vacillare e per questo hanno voluto mettersi alla prova in una trasmissione come Temptation Island. Nel corso di queste settimane Jessica ha instaurato un bel feeling con il single Davide Basolo, mentre Alessandro si è avvicinato alla tentatrice Carlotta. Durante l’appuntamento di ieri Alessandro è stato richiamato nel pinnettu. Qui ha visto delle immagini che l’hanno lasciato senza parole: la sua fidanzata Jessica a letto insieme a Davide. I due si scambiano diverse effusioni.

La vicinanza tra Jessica e il single Davide si fa sempre più forte e Alessandro è molto colpito da queste immagini! A questo punto chiederà il falò di confronto immediato? #TemptationIsland pic.twitter.com/0vljTjJwxl — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021

Basito da quanto appena visto ad Alessandro sono state mostrate altre immagini, in cui la sua fidanzata è entrata nella casa dei single di Temptation Island. Lui sostiene di aver sentito dei baci tra Jessica e Davide. La Mascheroni nel falò ha invece negato o meglio non ha saputo bene cosa rispondere.

Jessica è all’interno della casa dei single dove non ci sono le telecamere… #TemptationIsland pic.twitter.com/Ji49VYLYns — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021

Viste queste immagini, Alessandro ha chiesto l’immediato falò di confronto e porre così fine alla sua avventura a Temptation Island. Tra Autera e Jessica Mascheroni vi è stato un acceso scontro, dove i due si sono attaccati a vicenda e dove proprio Alessandro ha dichiarato di essere deluso dai suoi comportamenti. Lui l’ha accusata di essersi spesso nascosta dalle telecamere per tentare un approccio con il single Davide, a differenza sua che (a suo dire) ha fatto tutto alla luce del sole.

Alessandro Autera e Jessica Mascheroni hanno deciso di uscire divisi da Temptation Island e porre così fine alla loro storia d’amore durata ben 7 anni, sebbene negli ultimi periodi le cose non andassero bene. Entrambi hanno voluto incontrare i single con cui stavano facendo conoscenza. Autera ha rivisto la tentatrice Carlotta e ha detto di voler proseguire fuori il rapporto, stesso discorso per Jessica con il single Davide.

Stasera è attesissima l’ultima puntata di Temptation Island dove scopriremo il destino delle coppie!

Novella 2000 © riproduzione riservata.