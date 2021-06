Tutto su Davide Basolo, tentatore della nuova edizione di Temptation Island che abbiamo già visto a Uomini e Donne. Ecco alcune delle news e curiosità che lo riguardano: dall’età, alla vita privata a dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Davide Basolo

Davide Basolo età, altezza e biografia

Scopriamo insieme chi è Davide Basolo, l’ex corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e donne e ora tentatore di Temptation Island.

Soprannominato Alchimista nel dating show, Davide Basolo è nato il 28 settembre 1993 a La Spezia. La sua età oggi quindi è di 27 anni. L’altezza corrisponde a 1 metro e 85 centimetri mentre il peso a 80 kg.

Per le esperienze di vita e alcune cose brutte che gli sono successe anni fa, Davide ha raccontato che si sente più grande, più maturo. Sappiamo anche che ha vissuto e lavorato tra Formentera, Milano e Firenze. E attualmente sta proprio nel capoluogo toscano, dove appunto lavora come bartender.

Dalla sua presentazione abbiamo capito che è un ragazzo che ama leggere e scrivere e pare sia pronto a debuttare con il suo primo romanzo. Ha detto a Uomini e Donne che si esprime meglio nella scrittura che a parole. Gli piacciono molto le serie TV, tra cui possiamo dire che è fan de La casa di carta, e gli piace passare anche le giornate sul divano a guardare la TV.

Dove seguire Davide Basolo: Instagram e social

C’è modo di seguire Davide Basolo sui social attraverso una piccola ricerca sul web.

Il tentatore di Temptation Island ha un profilo Instagram molto seguito, dove carica scatti estrapolati da vari shooting. In molte foto ama mettere in mostra il suo bel fisico in cui compaiono diversi tatuaggi.

Vita privata

Cosa conosciamo della sua vita privata? Dal punto di vista sentimentale, Davide Basolo è un ragazzo romantico e passionale. In una relazione dà tutto se stesso.

Nella vita l’Alchimista ha avuto due storie molto importanti. Oggi è single da ormai 3 anni e sa bene cosa vuole e cosa non vuole. In amore cerca una donna complice e migliore amica, ma soprattutto della quale avere molta stima.

E dato che a Uomini e Donne, come vedremo, non è andata bene, chissà non possa trovare l’anima gemella a Temptation Island…

Davide Basolo a Uomini e Donne

Ha partecipato all’edizione di Uomini e Donne durante la pandemia e nel nuovo format si è presentato con una maschera di Salvador Dalì e il soprannome di Alchimista.

Per presentarsi Davide Basolo ha anche mandato alcune foto e messaggi. Sappiamo, quindi, che ha un cane, il quale gli ha insegnato cosa significa voler bene senza freni.

Ha detto di essere amante dei viaggi e soprattutto delle zone di mare. Giovanna Abate di lui all’inizio ha visto anche gli occhi e il sorriso e ha sentito la sua voce quando lo ha incontrato. Ma al pubblico non sono state mostrate le foto e la voce è stata camuffata per evitare che fosse riconosciuto.

Alla fine l’Alchimista durante il percorso ha mostrato il suo vero volto…

Il percorso a Uomini e Donne

Dopo le prime chat, però, è sorto un dubbio e cioè che Alchimista potesse essere qualcuno già noto al programma Uomini e donne. Si è pensato all’inizio che fosse Angelo, ex corteggiatore di Giovanna all’inizio dell’ esperienza.

Poi si è pensato anche che fosse Manuel Galiano, l’ex scelta di Giulia Cavaglia. Ma molte cose non tornavano. Alla fine, i fan più attenti hanno messo a confronto i primi video dell’Alchimista con un ragazzo di La Spezia e sono stati visti dei tatuaggi in comune e così si è risaliti a Davide Basolo.

Il corteggiatore si è piano piano rivelato a Giovanna Abate, senza però farsi vedere e sentire dal pubblico e dal parterre di Uomini e donne. Nella puntata del 22 maggio, in un’esterna Giovanna ha finalmente visto il volto di Alchimista. Lei è rimasta decisamente felice della scoperta. Dalle sue parole sappiamo che è molto bello e con una bellezza particolare. Ma la tronista ha anche aggiunto che ad oggi non ha un scelta ed è anche merito suo, perché ha portato un uragano. A lei piace tantissimo.

Infine il corteggiatore ha deciso di mostrarsi a tutti e quindi è arrivata la conferma che Alchimista è Davide Basolo. Il ragazzo è arrivato alla fine del percorso di Giovanna Abate insieme al rivale Sammy Hassan. La scelta è andata in onda lunedì 8 giugno 2020 alle 14.45 su Canale 5. La tronista ha scelto Sammy, ma dopo poco tempo la loro relazione è naufragata.

Temptation Island 2021

In assoluta sicurezze per via del Covid, Temptation Island torna a farci compagnia su Canale 5, condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Dopo tanti rumor Davide Basolo è stato confermato come tentatore della nuova edizione di Temptation Island 2021. Insieme a lui troviamo, tra i tanti, altri volti già conosciuti al pubblico.

Su tutti, ad esempio menzioniamo i tiktoker Luca Vetrone (anche ex corteggiatore di Angela Nasti) e Manuel Di Bernardo o Salvatore Pisano. Quest’ultimo l’abbiamo conosciuto durante la prima edizione di 5 Ragazzi per me, trasmissione di Sky. E ancora tra i personaggi noti compare anche il nome di Luciano Punzo, ex concorrente di Pechino Express, in coppia con l’amico Gennaro Lillio.

Come se la caverà Davide? Non ci resta che attendere per scoprirlo, intanto conosciamo tutte le coppie del reality…

Le coppie di Temptation Island 2021

Di seguito ecco tutte e sei le coppie che prendono parte alla nuova stagione di Temptation Island 2021:

E ancora tra gli altri protagonisti troviamo ancora:

Riuscirà Davide Basolo a conquistare il cuore di una delle fidanzate? Staremo a vedere cosa gli riserverà questo nuovo percorso.

