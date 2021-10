1 Ex protagonista di Temptation Island è stata rapinata

Momento complicato per un’ex protagonista di Temptation Island. Ricordate Jessica Battistello? Ha preso parte alla sesta edizione del programma di Canale 5 con il suo ex fidanzato Andrea Filomena. Nel villaggio si era avvicinata ad Alessandro Zarino, per poi ritornare nuovamente con Andrea. Peccato che dopo alcuni tira e molla la loro storia è giunta al capolinea.

La ragazza che abbiamo conosciuto a Temptation Island adesso vive in Repubblica Dominicana, dove lavora. Un modo anche per stare accanto alla sua famiglia. Nelle scorse ore è stata vittima di una rapina, mentre ritornava a casa da un tirocinio. Il ladro in questione le ha puntato una pistola e lei è stata costretta a dargli tutto ciò che aveva per paura che le facesse del male.

Ma leggiamo le sue dichiarazioni qui di seguito, riportate su Instagram. Ecco le parole dell’ex di Temptation Island:

“Ciao a tutti/e. Volevo avvisare soprattutto chi ha bisogno di mettersi in comunicazione con me per lavoro di scrivermi per Instagram”.

Ha scritto Jessica su Instagram. L’ex volto di Temptation Island poi ha spiegato velocemente quello che è successo, promettendo che in futuro con più calma dirà tutto ciò che è successo in modo più dettagliato. Lo stesso messaggio l’ha scritto poi anche per i suoi contatti della Repubblica Dominicana:

“Purtroppo l’altro ieri vicino a dove stavo facendo tirocinio mi hanno rapinata… sapevo essere un quartiere particolarmente pericoloso, ed è stato fatto l’errore di lasciarmi sola anche se per poco tempo. Mi hanno puntato una pistola ed ho dovuto dargli tutto quello che avevo, poi con calma vi spiegherò. Io comunque sto benissimo a parte lo spavento iniziale”.

Storia Instagram di Jessica Battistello

Dispiaciuti per quanto accaduto noi di Novella 2000 e Novella2000.it mandiamo un abbraccio all’ex fidanzata di Temptation Island, Jessica Battistello.