1 Ricky Martin fa chiarezza

Sono anni che Ricky Martin è uno dei cantanti più amati e seguiti al mondo. Da tempo l’artista è infatti nel cuore del pubblico e numerosi sono i fan che lo supportano e lo sostengono passo dopo passo. Solo lo scorso anno come sappiamo Ricky ha rilasciato il suo ultimo EP, Pausa. Tuttavia i suoi follower si chiedono quando Martin rilascerà il suo nuovo album di inediti. L’ultimo progetto infatti risale al lontano 2015, nonostante in questi anni il cantante abbia partecipato ad alcune collaborazioni di successo.

Nel mentre in queste ore l’artista è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per via di una notizia che non è passata inosservata e che sta già facendo discutere il web. Pare infatti, secondo i più maliziosi, che il cantante abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica! Ma andiamo a scoprire di più.

In queste ore sul web hanno iniziato a girare alcune nuove immagini di Ricky Martin, in cui l’artista latino appare con un volto del tutto nuovo e differente diverso al passato. A quel punto in molti hanno ipotizzato che abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ma andiamo a scoprire le foto prima e dopo a confronto di Ricky, che mostrano un cambiamento nel viso del cantante.

A seguito della polemica scaturita però Ricky, che qualche giorno fa intanto è stato imitato da Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show, ottenendo un grande successo, ha deciso di intervenire. Martin ha così smentito le dicerie sul suo conto, ammettendo di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica!

I fan nel mentre continuano ad attendere il nuovo album di inediti di Ricky Martin, di cui però al momento non si hanno ancora notizie. Che a breve il cantante decida di stupire i fan? Non resta che attendere per scoprire cosa potrebbe accadere.